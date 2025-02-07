«Сегодня, 15 минут назад закончился бой»: о результатах сообщили в Ахиллесе
О том, чем завершился бой на Купянщине, а также о ситуации на этом участке фронта в целом, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона.
«Сегодня, 15 минут назад закончился бой. Противник на Купянщине пошел снова в очередной штурм, карусельный так называемый, с применением бронированной техники, как всегда танчик, легкобронированная техника, которая служит «такси» для штурмовой пехоты противника», – сообщил Федоренко.
Он акцентировал, что в бою Силы обороны уничтожили весь штурмовой потенциал врага, который двигался в сторону украинских позиций.
«Удалось врага выявить своевременно, нанести объединенное огневое влияние и уничтожить четыре коробки на поле боя – сейчас пылают, и, в частности, штурмовая пехота находится под огневым влиянием Сил обороны. И почти в полной мере весь движущийся в нашу сторону штурмовой потенциал врага сейчас уничтожен. Из этой техники три единицы были уничтожены за счет беспилотных систем и одна за счет противотанкового средства», – отметил Федоренко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, бои, ВСУ, Купянщина;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 10:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, чем завершился бой на Купянщине, а также о ситуации на этом участке фронта в целом, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.".