Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло
Фото: pixabay.com
Окупанти обстріляли Золочівську громаду на Харківщині напередодні близько 23.00, передає “Зоря”.
“Приліт” зафіксували у селі Олександрівка, уточнив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
“У результаті ударів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. В населеному пункті відсутній звʼязок”, – пише “Зоря”.
Наразі інформації про постраждалих немає, додав Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 09:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Золочівську громаду на Харківщині напередодні близько 23.00, передає “Зоря”.".