Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло

Події 09:37   07.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло Фото: pixabay.com

Окупанти обстріляли Золочівську громаду на Харківщині напередодні близько 23.00, передає “Зоря”.

“Приліт” зафіксували у селі Олександрівка, уточнив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“У результаті ударів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. В населеному пункті відсутній звʼязок”, – пише “Зоря”.

Наразі інформації про постраждалих немає, додав Коваленко.

Читайте також: Вночі ворог ударив по Куп’янську із РСЗВ, зруйновані будинки: фото міста

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
07.02.2025, 10:17
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39
Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло
Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло
07.02.2025, 09:37
Новини Харкова — головне 7 лютого: дитина загинула в Коротичі, нічний обстріл
Новини Харкова — головне 7 лютого: дитина загинула в Коротичі, нічний обстріл
07.02.2025, 09:13
Вночі ворог ударив по Куп’янську із РСЗВ, зруйновані будинки: фото міста
Вночі ворог ударив по Куп’янську із РСЗВ, зруйновані будинки: фото міста
07.02.2025, 09:06

Новини за темою:

12:30
Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині
19:35
Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала
16:24
Окупанти скинули авіабомби на Золочівську громаду – наслідки (фото)
14:46
Атака Золочева чи поповнення біля Липців і Вовчанська: Синєгубов про плани РФ
16:09
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей

Ви читали новину: «Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 09:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Золочівську громаду на Харківщині напередодні близько 23.00, передає “Зоря”.".