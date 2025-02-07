Вночі ворог ударив по Куп’янську із РСЗВ, зруйновані будинки: фото міста
Які населені пункти обстріляв ворог протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Найчастіше під ударами РФ опинявся Куп’янський район. Перший “приліт” зафіксували близько 11:20 – БпЛА “Молния” прилетів по закладу громадського харчування. Повторно росіяни обстріляли Куп’янськ уже ввечері – о 17:50 безпілотник упав на трасі Чугуїв-Мілове. А після опівночі окупанти випустили по місту фугасний реактивний снаряд із РСЗВ «Ураган». Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки.
Крім того, нагадав начальник ХОВА, напередодні ворог атакував і Харків.
“13:10 м. Харків. Збито БпЛА «Молния». Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. 14:23 м. Харків, Салтівський р-н. Влучання БПЛА в фасад житлового будинку. Пожежі не було. Інформація про постраждалих не надходила“, – уточнив Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які населені пункти обстріляв ворог протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".