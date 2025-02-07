РФ наступала біля Лозової, Вовчанська й Загризового – бої прокоментували у ГШ

У ранковому зведенні за 7 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли, де точилися бої на Харківщині, а також про ворожі обстріли.

На Харківському напрямку протягом доби зафіксували одну атаку ворога біля Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині окупанти штурмували позиції ЗСУ п’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове”, – уточнили у ГШ.

Усього ж по всій лінії фронту сталося 101 бойове зіткнення. Росіяни вдарили по позиціях СОУ понад п’ять тисяч разів, запустили 2829 дронів-камікадзе.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі: