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Обстріли Куп’янська: постраждали жінка і коп, пошкоджена «швидка» (фото)

Події 14:43   07.02.2025
Вікторія Яковенко
Обстріли Куп’янська: постраждали жінка і коп, пошкоджена «швидка» (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Про наслідки обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині розповіли правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, 7 лютого близько 9:45 внаслідок удару РФ по місту поранення отримав 24-річний поліцейський.

«Протягом наступних 10-20 хвилин війська рф повторно вдарили по місту. Під обстріл потрапило авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало для надання допомоги постраждалому поліцейському. Машина «швидкої» пошкоджена. Медики не постраждали», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, під час цієї атаки осколкове поранення отримала 48-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки.

Попередньо, для ударів ворог використав «Краснополь» — кореговані артилерійські боєприпаси, встановили у прокуратурі.

обстрел Купянска
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: «Поки їхав, не зустрів жодної автівки чи людини». Що відбувається у Куп’янську

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині розповіли правоохоронці.".