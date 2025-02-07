Обстріли Куп’янська: постраждали жінка і коп, пошкоджена «швидка» (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Про наслідки обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині розповіли правоохоронці.
За даними Харківської обласної прокуратури, 7 лютого близько 9:45 внаслідок удару РФ по місту поранення отримав 24-річний поліцейський.
«Протягом наступних 10-20 хвилин війська рф повторно вдарили по місту. Під обстріл потрапило авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало для надання допомоги постраждалому поліцейському. Машина «швидкої» пошкоджена. Медики не постраждали», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, під час цієї атаки осколкове поранення отримала 48-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки.
Попередньо, для ударів ворог використав «Краснополь» — кореговані артилерійські боєприпаси, встановили у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині розповіли правоохоронці.".