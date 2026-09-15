Удары по Изюму и «Вивальди» от ВСУ на Донбассе – итоги 15 сентября

Массированные обстрелы Изюма из РСЗО и КАБами, старт масштабной контрнаступательной операции «Вивальди» на Лиманском направлении и ночной пожар в историческом центре Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 сентября.

С вечера город находился под ударом РСЗО. Среди ночи и утром прилетели многочисленные КАБы. Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших в результате этих атак. В городе повреждены несколько десятков частных домов, а также водопроводная инфраструктура и линии электропередачи. В течение дня Изюм был частично обесточен. Местные паблики информировали о наличии проблем с мобильной связью из-за повреждения вышки мобильного оператора.

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После многочисленных сообщений военных аналитиков и осинтеров ясность в ситуацию внес командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Он заявил, что защитники на севере Донецкой области проводят операцию «Вивальди». Она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Билецкий подтвердил, что украинские подразделения зачистили от очагов российской инфильтрации территорию в 75 кв. км, еще десять – деоккупировали. Освобождение села Среднее генерал назвал лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям. Он намекнул, что у Вивальди было четыре сезона. И это – только первый из них.

На фоне контрнаступления ВСУ на Лиманском направлении на соседнем Боровском оккупанты продолжают попытки пройти линию обороны Третьего армейского корпуса. Командир группы «TERRA» 3-го АК Николай Волохов отметил: враг больше не упирается в украинские позиции, а пытается их обходить. Впрочем, плотная килл-зона в этом россиянам мешает. Группы быстрого реагирования Сил обороны отлавливают в тылу отдельные проходящие кучки захватчиков.

Ночью горел дом между мэрией и Дворцом труда. Он уже был значительно поврежден в результате российского ракетного удара по историческому центру Харькова, произошедшего в начале полномасштабного вторжения. В ГСЧС отметили: огонь охватил 4-й и 5-й этажи и чердак. Жертв и пострадавших не было. Причину возгорания еще выясняют.

Пресс-служба «Харьковзеленстроя» сообщила о полдесятке обращений от горожан. Коммунальщики работали в усиленном режиме. Тем временем начальник отдела коммуникации со СМИ украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільного» отметила: период дождей в Украине не затянется. В следующие трое суток прогнозируют прояснения, а в конце недели потепление вплоть до +23 – 27.

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