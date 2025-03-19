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Середню зарплату у «швидкій» Харківщини назвав Забашта, чи є кадровий голод

Суспільство 21:54   19.03.2025
Олена Нагорна
Середню зарплату у «швидкій» Харківщини назвав Забашта, чи є кадровий голод

У січні 2025 року середня зарплата працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф становила 26632 гривні, повідомив журналістам на брифінгу його директор Віктор Забашта.

Він запевнив, що щороку зарплата підвищується: у 2024-му вона становила 25562 гривні, а у 2023-му – 24228.

«Це, звичайно, середня по підприємству. Є лікарі, парамедики й екстрені медичні техніки. Звичайно, вони відрізняються, в лікарів більше», — уточнив Забашта.

Він наголосив, що «екстренка» на Харківщині з першого дня повномасштабної війни й дотепер працювала без зупинок.

«Усі пункти базування залишились на своїх місцях або переносились через знищені приміщення до сусідніх будівель, сусідніх населених пунктів. Але в цілому область охоплена так само мережею “екстренки”, як і було заплановано до війни. Кількість викликів практично не змінилася. Я маю на увазі довоєнний час, це було приблизно 1200 викликів на добу. Так само і сьогодні. Незначний приріст у 2024 році – на 2000 викликів більше, ніж у 2023-му», – поінформував директор Центру.

За його даними, з початку повномасштабної було пошкоджено понад 140 автомобілів “екстренки” і ще 15 повністю знищено. Новий транспорт отримують у тому числі від волонтерів та західних партнерів.

Кадровий голод, констатував Забашта, завжди існував у системі ще з кінця 80-х років минулого століття.

«Я ніколи не міг сказати, що в нас не було того голоду. Повірте мені, мінялися влади, устрій держави, але “швидка”, потім згодом “екстренка”, вони завжди були якось ненасичені. Я не знаю як інші галузі охорони здоров’я, але от у нас він був, переважно, звичайно, серед лікарів. От з фельдшерами, з водіями такого не було, лікарі ж завжди – ну не йшла молодь», — констатував голова “екстренки”.

Наразі, продовжив він, не можна сказати, що молодь не приходить на роботу.

«Молодь іде. Сьогодні був один, вчора було п’ять. Люди йдуть, хтось повертається, закінчують коледжі і їх не лякає, що сьогодні потрібен парамедик. Йдуть, я не можу сказати. Дуже з водіями легко… 720 водіїв було у 2023-му, у 2024-му – 792», — додав Забашта.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 21:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні 2025 року середня зарплата працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф становила 26632 гривні".