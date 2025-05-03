Опасно будет в Харькове и области в воскресенье: предупреждение синоптиков
Фото: geograph.org.uk
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 мая.
«Днем 4 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Накануне в департаменте жилищно-коммунального хозяйства ХГС сообщали, что в Молодежном парке Харькова сильный ветер повалил большой клен.
«Дерево, которое снаружи выглядело здоровым, оказалось гнилым внутри, из-за чего не выдержало порывов. Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» распилили и убрали остатки ствола и веток», — отметили в департаменте.
Читайте также: Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасно будет в Харькове и области в воскресенье: предупреждение синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 мая.".