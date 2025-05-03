Опасно будет в Харькове и области в воскресенье: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 мая.

«Днем 4 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Накануне в департаменте жилищно-коммунального хозяйства ХГС сообщали, что в Молодежном парке Харькова сильный ветер повалил большой клен.

«Дерево, которое снаружи выглядело здоровым, оказалось гнилым внутри, из-за чего не выдержало порывов. Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» распилили и убрали остатки ствола и веток», — отметили в департаменте.