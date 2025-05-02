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Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки

Погода 19:56   02.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 3 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1 – 6° тепла, но на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​воздух прогреется до 18 – 23°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температуру воздуха ночью опустится до 1 — 3° тепла, а на поверхности почвы ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°. Днем температура воздуха будет 20 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".