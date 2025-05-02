Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 3 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет 1 – 6° тепла, но на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0 – 3°, днем воздух прогреется до 18 – 23°.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температуру воздуха ночью опустится до 1 — 3° тепла, а на поверхности почвы ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°. Днем температура воздуха будет 20 – 21°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 19:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".