Прогноз погоды на 3 мая в Харькове и области: ночью заморозки

Прогноз погоды на завтра, 3 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1 – 6° тепла, но на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​воздух прогреется до 18 – 23°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температуру воздуха ночью опустится до 1 — 3° тепла, а на поверхности почвы ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°. Днем температура воздуха будет 20 – 21°.