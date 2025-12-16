На копа напали на Харківщині: поліція розшукує чоловіка (фото)

Харківські правоохоронці просять допомоги у розшуку чоловіка, який напав на поліцейського.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, напад стався 15 грудня.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про особу на фото, просять зателефонувати за номерами: 063-631-81-79, 095-784-96-65.

Нагадаємо, 11 грудня до правоохоронців звернулася мешканка Основ’янського району та повідомила, що на вулиці незнайомий чоловік вирвав у неї сумку з грошима та особистими речами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Жінку пограбували, коли вона гуляла з дитиною. Правоохоронці вже встановили ймовірного порушника, йому повідомили про підозру.