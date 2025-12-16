На копа напали на Харківщині: поліція розшукує чоловіка (фото)
Харківські правоохоронці просять допомоги у розшуку чоловіка, який напав на поліцейського.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, напад стався 15 грудня.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про особу на фото, просять зателефонувати за номерами: 063-631-81-79, 095-784-96-65.
Нагадаємо, 11 грудня до правоохоронців звернулася мешканка Основ’янського району та повідомила, що на вулиці незнайомий чоловік вирвав у неї сумку з грошима та особистими речами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Жінку пограбували, коли вона гуляла з дитиною. Правоохоронці вже встановили ймовірного порушника, йому повідомили про підозру.
Читайте також: Ромів, які ошукали пенсіонерів на понад 1,5 млн грн, засудили на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: напали, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На копа напали на Харківщині: поліція розшукує чоловіка (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 14:13;