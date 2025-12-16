Ромів, які ошукали пенсіонерів на понад 1,5 млн грн, засудили на Харківщині

Live

Вироки отримали учасники банди, які грабували літніх людей в регіоні, видаючи себе за волонтерів, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у липні 2022 року мешканка села Шатівка створила злочинне угрупування і залучила до нього свого чоловіка та двох родичок, одна з яких на той час була неповнолітньою. Усі учасники – представники ромської національності. Частина з них раніше вже була судима за крадіжки у Дніпрі.

«Протягом липня 2022 — травня 2023 року зловмисники обкрадали людей похилого віку у Харкові та Лозовій під виглядом надання соціальної та гуманітарної допомоги. Вони купували продукти харчування та обходили житлові будинки, щоб виявити найбільш безпорадних літніх людей. Після цього — представлялися волонтерами і пропонували їм «гуманітарну допомогу». Користуючись довірою потерпілих, спільники заходили до їхнього житла», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що фігуранти діяли за чітким планом: відволікали увагу власників, знаходили гроші та цінні речі, після чого одразу покидали приміщення з викраденим майном. Для конспірації вони використовували нові абонентські номери та мобільні пристрої і час від часу мінялися між собою ролями.

«Під час одного з епізодів зловмисники намагалися винести гроші у незрячої пари. Жінка спробувала зупинити крадіїв, але вони її відштовхнули і втекли з награбованим», – додали в прокуратурі.

грабили пенсионеров на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Загалом, уточнили правоохоронці, банда ошукала сім пенсіонерів на суму понад 1,5 млн гривень.

Суд визнав винними фігурантів у крадіжках та грабежах. Зокрема, організаторка проведе у тюрмі 13 років (з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком у Дніпрі).

Її чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Родичкам організаторки (з урахуванням попередніх вироків) призначили 9 років та 6 місяців та 12 років і 6 місяців позбавлення волі відповідно.

Також до всіх чотирьох засуджених суд застосував конфіскацію майна.

грабили пенсионеров на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

