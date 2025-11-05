Грабували й катували жителів Харківщини: справу окупанта передали до суду
Суд розгляне справу військового РФ, який, за даними слідства, причетний до знущань з цивільних під час захоплення села на Харківщині.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що у березні 2022 року, під час тимчасової окупації села Капитолівка, 43-річний військовослужбовець разом із іншими росіянами проводив незаконні обшуки у будинках мешканців.
«Погрожуючи вогнепальною зброєю, окупанти змушували людей віддавати автомобілі, електрогенератори, продукти харчування та особисті речі. Будь-який спротив придушували, залякуючи та погрожуючи вбивством. Потерпілих обирали переважно серед тих, хто відмовлявся отримувати «гуманітарну допомогу» від рф. Вони забирали в людей запаси продуктів і навіть худобу», – розповіли правоохоронці.
Зазначається, що пограбуваннями окупанти не обмежувалися: викравши цивільного, вони утримували його у льосі та катували.
«Окупанти утримували та знущалися над потерпілим впродовж семи днів, після чого відпустили. Цей злочин військовий «лнр» вчинив спільно з іншим окупантом, причетним до вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Стосовно спільника вже триває судовий розгляд», – додали в прокуратурі.
Встановлено, що від жорстоких дій фігуранта постраждали 12 людей.
Наразі він перебуває в розшуку, його судитимуть заочно. Окупанту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ – у редакції 2022 року).
Нагадаємо, раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що фігурант – військовослужбовець 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного воєнного округу ЗС РФ.
