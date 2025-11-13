На Салтівці пограбували магазин: що винесли
У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який, за даними слідства, пограбував магазин у Салтівському районі.
«Перебуваючи у магазині, чоловік дочекався поки продавчиня відійшла для розкладання товару, схопив грошові кошти з каси та вибіг з приміщення», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, з каси зникли чотири тисячі гривень.
Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали ймовірного грабіжника.
«Ним виявився 43-річний місцевий мешканець, який вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини», – додали правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, дизельний генератор вкрали днями з підприємства у Слобідському районі Харкова. Злодієм виявився 45-річний харків’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Читайте також: Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: магазин, новини Харкова, ограбили, салтовка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Салтівці пограбували магазин: що винесли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 13:12;