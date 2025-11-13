На Салтівці пограбували магазин: що винесли

У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який, за даними слідства, пограбував магазин у Салтівському районі.

«Перебуваючи у магазині, чоловік дочекався поки продавчиня відійшла для розкладання товару, схопив грошові кошти з каси та вибіг з приміщення», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, з каси зникли чотири тисячі гривень.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали ймовірного грабіжника.

«Ним виявився 43-річний місцевий мешканець, який вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

