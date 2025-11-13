Live

На Салтівці пограбували магазин: що винесли

Суспільство 13:12   13.11.2025
Вікторія Яковенко
На Салтівці пограбували магазин: що винесли Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який, за даними слідства, пограбував магазин у Салтівському районі.

«Перебуваючи у магазині, чоловік дочекався поки продавчиня відійшла для розкладання товару, схопив грошові кошти з каси та вибіг з приміщення», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, з каси зникли чотири тисячі гривень.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали ймовірного грабіжника.

«Ним виявився 43-річний місцевий мешканець, який вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, дизельний генератор вкрали днями з підприємства у Слобідському районі Харкова. Злодієм виявився 45-річний харків’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Читайте також: Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату
13.11.2025, 13:41
“Люди були в шоковому стані”: Терехов про ситуацію в місті після “прильотів”
“Люди були в шоковому стані”: Терехов про ситуацію в місті після “прильотів”
13.11.2025, 09:43
Сьогодні трамваї №5 та №8 курсуватимуть по-новому
Сьогодні трамваї №5 та №8 курсуватимуть по-новому
13.11.2025, 09:05
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
13.11.2025, 10:28
Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
13.11.2025, 11:05
Новини Харкова – головне за 13 листопада: загиблі від обстрілу, фронт
Новини Харкова – головне за 13 листопада: загиблі від обстрілу, фронт
13.11.2025, 13:46

Новини за темою:

10.11.2025
Свічки розжарення: ключ до надійного запуску дизеля
27.10.2025
Листовий полістирол — універсальний матеріал для пакування та виробництва
11.10.2025
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
09.08.2025
Наслідки “прильоту” по меблевому магазину в Харкові показала поліція 📷
16.07.2025
Три супермаркети відкрили в Харкові у 2025 році


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Салтівці пограбували магазин: що винесли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який, за даними слідства, пограбував магазин у Салтівському районі.".