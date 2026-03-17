Двоє поранених: FPV-дрон вдарив по магазину на Харківщині
Сьогодні, 17 березня, близько 18:30 російський FPV-дрон вдарив по магазину, що працював, у Слатиному, повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
«Унаслідок влучання уламкові поранення отримали двоє 41-річних місцевих мешканців. Медики швидкої допомоги ушпиталили одного з них, інший відмовився від госпіталізації», – розповів Вячеслав Задоренко.
Госпіталізований чоловік раніше вже потрапляв під обстріл.
«Це наш водій-комунальник, який врятувався під час атаки російського FPV-дрона по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій 23 січня. Завдяки прихильності долі загрози його життю немає», – зазначив начальник Дергачівської МВА.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 21:27;