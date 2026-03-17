Двое раненых: FPV-дрон ударил по магазину в Харьковской области

Сегодня, 17 марта, около 18:30 российский FPV-дрон ударил по работающему магазину в Слатино, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«В результате попадания осколочные ранения получили двое 41-летних местных жителей. Медики скорой помощи госпитализировали одного из них, другой отказался от госпитализации», — рассказал Вячеслав Задоренко.

Госпитализированный мужчина ранее уже попадал под обстрел.

«Это наш водитель-коммунальщик, спасшийся во время атаки российского FPV-дрона по коммунальному мусоровозу в Русской Лозовой 23 января. Угрозы его жизни нет», — отметил начальник Дергачевской МВА.