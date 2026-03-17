Live

Двое раненых: FPV-дрон ударил по магазину в Харьковской области

Происшествия 21:27   17.03.2026
Оксана Якушко
Двое раненых: FPV-дрон ударил по магазину в Харьковской области

Сегодня, 17 марта, около 18:30 российский FPV-дрон ударил по работающему магазину в Слатино, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«В результате попадания осколочные ранения получили двое 41-летних местных жителей. Медики скорой помощи госпитализировали одного из них, другой отказался от госпитализации», — рассказал Вячеслав Задоренко.

Госпитализированный мужчина ранее уже попадал под обстрел.

«Это наш водитель-коммунальщик, спасшийся во время атаки российского FPV-дрона по коммунальному мусоровозу в Русской Лозовой 23 января. Угрозы его жизни нет», — отметил начальник Дергачевской МВА.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

