На Харківщині пограбували дім: чоловікам «світить» до 8 років тюрми

У Чугуївському районі затримали двох мешканців, які, за даними слідства, викрали майно з чужого будинку.

«Злочин стався 17 вересня. Двоє чоловіків віком 22 та 23 років проникли через хвіртку на територію чужого подвір’я. Витягнувши скло з віконної рами, вони залізли до житлового будинку та викрали телевізор, набір інструментів та інші речі. Сума завданих збитків склала близько 5 тисяч гривень», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили особи ймовірних крадіїв. Ними виявилися жителі села Скрипаї.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

