На Харківщині пограбували дім: чоловікам «світить» до 8 років тюрми

Події 14:41   27.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині пограбували дім: чоловікам «світить» до 8 років тюрми

У Чугуївському районі затримали двох мешканців, які, за даними слідства, викрали майно з чужого будинку.

«Злочин стався 17 вересня. Двоє чоловіків віком 22 та 23 років проникли через хвіртку на територію чужого подвір’я. Витягнувши скло з віконної рами, вони залізли до житлового будинку та викрали телевізор, набір інструментів та інші речі. Сума завданих збитків склала близько 5 тисяч гривень», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили особи ймовірних крадіїв. Ними виявилися жителі села Скрипаї.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на Харківщині наркобанду. У справі – чотири фігуранти, повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, мешканці міста Берестин 22–23 років налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.

Автор: Вікторія Яковенко
