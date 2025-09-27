Наркобанду затримали на Харківщині: заробляли понад 1 млн грн (відео)
Правоохоронці викрили на Харківщині угруповання наркоторговців.
У справі – чотири фігуранти, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, мешканці міста Берестин 22–23 років налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.
«Кожен з учасників мав свою роль: одні займалися закупівлею та постачанням, інші — фасуванням і підготовкою до продажу, організацією місць «закладок». Реалізація відбувалася через анонімний інтернет-магазин», – з’ясували правоохоронці.
Встановлено, що клієнти замовляли та оплачували товар онлайн, після чого підозрювані залишали його у заздалегідь визначених місцях. Попередньо, щомісячний дохід фігурантів перевищував 1 млн гривень.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.
Відео: ГУНП в Харківській області
Нагадаємо, у Харкові викрили організатора і замовника вбивств і побиттів. Слідчі Нацполіції встановили, що 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів на 46-річну столичну адвокатку та 39-річного харківського бізнесмена. Ще один фігурант – 49-річний харків’янин – підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного підприємця.
Читайте також: «Чучело» – Сапронов різко відреагував на слова Мандзюк про «ждунів у Харкові»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наркотики, поліція, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наркобанду затримали на Харківщині: заробляли понад 1 млн грн (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині угруповання наркоторговців.".