Наркобанду затримали на Харківщині: заробляли понад 1 млн грн (відео)

Суспільство 12:37   27.09.2025
Вікторія Яковенко
Наркобанду затримали на Харківщині: заробляли понад 1 млн грн (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили на Харківщині угруповання наркоторговців.

У справі – чотири фігуранти, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, мешканці міста Берестин 22–23 років налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.

«Кожен з учасників мав свою роль: одні займалися закупівлею та постачанням, інші — фасуванням і підготовкою до продажу, організацією місць «закладок». Реалізація відбувалася через анонімний інтернет-магазин», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що клієнти замовляли та оплачували товар онлайн, після чого підозрювані залишали його у заздалегідь визначених місцях. Попередньо, щомісячний дохід фігурантів перевищував 1 млн гривень.

наркобанду задержали на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
наркобанду задержали на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, у Харкові викрили організатора і замовника вбивств і побиттів. Слідчі Нацполіції встановили, що 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів на 46-річну столичну адвокатку та 39-річного харківського бізнесмена. Ще один фігурант – 49-річний харків’янин – підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного підприємця.

«Чучело» – Сапронов різко відреагував на слова Мандзюк про «ждунів у Харкові»

Автор: Вікторія Яковенко
