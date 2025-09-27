Наркобанду затримали на Харківщині: заробляли понад 1 млн грн (відео)

Правоохоронці викрили на Харківщині угруповання наркоторговців.

У справі – чотири фігуранти, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, мешканці міста Берестин 22–23 років налагодили систематичний збут наркотичних речовин через інтернет.

«Кожен з учасників мав свою роль: одні займалися закупівлею та постачанням, інші — фасуванням і підготовкою до продажу, організацією місць «закладок». Реалізація відбувалася через анонімний інтернет-магазин», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що клієнти замовляли та оплачували товар онлайн, після чого підозрювані залишали його у заздалегідь визначених місцях. Попередньо, щомісячний дохід фігурантів перевищував 1 млн гривень.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

Відео: ГУНП в Харківській області

