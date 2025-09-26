Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Організатора і замовника замовних вбивств і побиттів викрили у Харкові

Події 19:17   26.09.2025
Оксана Якушко
Організатора і замовника замовних вбивств і побиттів викрили у Харкові

У ході спецоперації у Харкові затримали двох мешканців міста, повідомила Нацполіція.

Слідчі Нацполіції встановили, що 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів на 46-річну столичну адвокатку та 39-річного харківського бізнесмена. Після побиття в юристки понівечене обличчя.

Ще один фігурант – 49-річний харків’янин – обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного підприємця.

На життя столичного бізнесмена в минулому вже був замах, в результаті чого загинув його охоронець. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Замовнику тяжких злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно.

Читайте також: Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
26.09.2025, 19:48
Як виглядає мебельний магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)
Як виглядає мебельний магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)
26.09.2025, 19:33
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
26.09.2025, 18:17
Організатора і замовника замовних вбивств і побиттів викрили у Харкові
Організатора і замовника замовних вбивств і побиттів викрили у Харкові
26.09.2025, 19:17
Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити
Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити
25.09.2025, 20:13
На сході Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
На сході Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
26.09.2025, 17:40

Новини за темою:

13.09.2024
200 ударів ломом. За замовне вбивство у Харкові судитимуть трьох (відео)
10.09.2024
Юристка «замовила» чоловіка, щоб не ділитися при розлученні майном у Харкові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Організатора і замовника замовних вбивств і побиттів викрили у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 19:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ході спецоперації у Харкові затримали двох мешканців міста, повідомила Нацполіція.".