Організатора і замовника замовних вбивств і побиттів викрили у Харкові
У ході спецоперації у Харкові затримали двох мешканців міста, повідомила Нацполіція.
Слідчі Нацполіції встановили, що 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів на 46-річну столичну адвокатку та 39-річного харківського бізнесмена. Після побиття в юристки понівечене обличчя.
Ще один фігурант – 49-річний харків’янин – обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного підприємця.
На життя столичного бізнесмена в минулому вже був замах, в результаті чого загинув його охоронець. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.
Замовнику тяжких злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно.
