Организатора и заказчика заказных убийств и избиений разоблачили в Харькове

В ходе спецоперации в Харькове задержали двоих жителей города, сообщила Нацполиция.

Следователи Нацполиции установили, что 57-летний харьковчанин причастен к заказу нападений на 46-летнюю столичную адвоката и 39-летнего харьковского бизнесмена. После избиения у юриста изуродовано лицо.

Еще одного фигуранта – 49-летнего харьковчанина – обоснованно подозревают в организации этих преступлений, а также в подготовке заказного убийства 63-летнего столичного предпринимателя.

На жизнь столичного бизнесмена в прошлом совершили покушение, из-за чего погиб его телохранитель. Одному из исполнителей суд уже назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Заказчику тяжких преступлений грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет, организатору нападений и покушению на убийство – до 15 лет или пожизненно.