Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
Российский дрон ударил по крыше торгового центра в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Дополнено в 18:17. На данный момент уже четверо пострадавших, сообщает Игорь Терехов.
Дополнено в 18:13. Все пострадавшие – это женщины, россияне попали в мебельный магазин, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 17:23 жители Салтовки услышали взрыв.
Спустя несколько минут мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове зафиксирован прилет российского БпЛА. В Киевском районе дрон попал крышу одного из торговых центров, отметил Терехов.
Предварительно, по городу ударил российский дрон – это БпЛА «Молния».
Сейчас известно о троих пострадавших в результате удара российского дрона по торговому центру. Медики оказывают им помощь.
Читайте также: Редкие деревья и кусты появились в парке в Харькове: фото показала мэрия
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, дрон, Игорь Терехов, новости Харькова, салтовка, торговый центр, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 18:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский дрон ударил по крыше торгового центра в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов. ".