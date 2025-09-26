Live
  • Пт 26.09.2025
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет

Происшествия 18:17   26.09.2025
Оксана Якушко
Российский дрон ударил по крыше торгового центра в Харькове, сообщил городской голова Игорь Терехов. 

Дополнено в 18:17. На данный момент уже четверо пострадавших, сообщает Игорь Терехов.

Дополнено в 18:13. Все пострадавшие – это женщины, россияне попали в мебельный магазин, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 17:23 жители Салтовки услышали взрыв.

Спустя несколько минут мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове зафиксирован прилет российского БпЛА. В Киевском районе дрон попал крышу одного из торговых центров, отметил Терехов.

Предварительно, по городу ударил российский дрон – это БпЛА «Молния».

Сейчас известно о троих пострадавших в результате удара российского дрона по торговому центру. Медики оказывают им помощь.

Читайте также: Редкие деревья и кусты появились в парке в Харькове: фото показала мэрия

Автор: Оксана Якушко
