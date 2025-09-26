Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте

Події 18:17   26.09.2025
Оксана Якушко
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте Фото: ХОВА

Російський дрон ударив по даху торгового центру у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Доповнено о 18:17. Наразі вже четверо постраждалих, повідомляє Ігор Терехов.

Доповнено о 18:13. Усі постраждалі – це жінки, росіяни поцілили меблевий магазин, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 17:23 мешканці Салтівки почули вибух.

За кілька хвилин мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зафіксований приліт російського БпЛА. У Київському районі дрон поцілив дах одного з торгівельних центрів, зазначив Терехов. 

Попередньо, по місту вдарив російський дрон – це БпЛА «Молния».

Наразі вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару російського дрона по торговому центру. Медики надають їм допомогу.

Читайте також: Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
26.09.2025, 18:17
На сході Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
На сході Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
26.09.2025, 17:40
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
26.09.2025, 16:45
На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото)
На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото)
26.09.2025, 16:14
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія
26.09.2025, 13:39
Новини Харкова — головне 26 вересня: повернули світло, борги за “комуналку”
Новини Харкова — головне 26 вересня: повернули світло, борги за “комуналку”
26.09.2025, 17:59

Новини за темою:

25.09.2025
«Діємо доброчесно» – Терехов пояснив, як у Харкові зекономили 72 млн грн
25.09.2025
Бізнес у Харкові не платитиме місцеві податки до кінця 2025-го – Терехов
24.09.2025
Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова
24.09.2025
Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)
23.09.2025
У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський дрон ударив по даху торгового центру у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов. ".