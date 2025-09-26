Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте

Російський дрон ударив по даху торгового центру у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 18:17. Наразі вже четверо постраждалих, повідомляє Ігор Терехов.

Доповнено о 18:13. Усі постраждалі – це жінки, росіяни поцілили меблевий магазин, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 17:23 мешканці Салтівки почули вибух.

За кілька хвилин мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зафіксований приліт російського БпЛА. У Київському районі дрон поцілив дах одного з торгівельних центрів, зазначив Терехов.

Попередньо, по місту вдарив російський дрон – це БпЛА «Молния».

Наразі вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару російського дрона по торговому центру. Медики надають їм допомогу.