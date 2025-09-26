Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія

У парку «Юність» в Холодногірському районі комунальники висадили понад 300 рідкісних дерев і кущів.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Там розповіли, що це стало частиною естафети з висадження рідкісних видів дерев від КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова».

«Заходи провели за підтримки бізнесу, який надав рослини підприємству», – додали у мерії.

Нагадаємо, понад 34 тисячі квітів висадили за літо у дворах багатоповерхівок Харкова. Такі дані про роботу філії «Благоустрій» надали в мерії. Співробітники обрізали понад 67 тисяч кущів і підстригли живоплоти завдовжки близько 11 кілометрів. А також щомісяця косили траву на території понад тисячу гектарів.