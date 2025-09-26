Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія

Суспільство 13:39   26.09.2025
Вікторія Яковенко
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія Фото: Харківська міськрада

У парку «Юність» в Холодногірському районі комунальники висадили понад 300 рідкісних дерев і кущів.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Там розповіли, що це стало частиною естафети з висадження рідкісних видів дерев від КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова».

«Заходи провели за підтримки бізнесу, який надав рослини підприємству», – додали у мерії.

редкие деревья в Харькове
Фото: Харківська міськрада
редкие деревья в Харькове
Фото: Харківська міськрада
редкие деревья в Харькове
Фото: Харківська міськрада
редкие деревья в Харькове
Фото: Харківська міськрада
редкие деревья в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, понад 34 тисячі квітів висадили за літо у дворах багатоповерхівок Харкова. Такі дані про роботу філії «Благоустрій» надали в мерії. Співробітники обрізали понад 67 тисяч кущів і підстригли живоплоти завдовжки близько 11 кілометрів. А також щомісяця косили траву на території понад тисячу гектарів.

Читайте також: Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія
26.09.2025, 13:39
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
26.09.2025, 12:33
По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині
По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині
26.09.2025, 08:09
Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
26.09.2025, 09:25
У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу
У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу
26.09.2025, 08:54
Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА
Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА
26.09.2025, 11:45

Новини за темою:

05.09.2025
Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)
19.08.2025
Небезпечний шкідник – в Україні: жителів просять звертатись до ДПСС
31.07.2025
Пів місяця в Харкові усували наслідки урагану – Терехов (фото)
27.07.2025
Завтра в Харкові почнуть боротися зі шкідниками
25.07.2025
Які дерева і кущі збираються купити для Харкова за 10 млн грн

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку «Юність» в Холодногірському районі комунальники висадили понад 300 рідкісних дерев і кущів.".