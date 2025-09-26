Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
У Лозовій планують провести капремонт дороги за 38,8 млн грн, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».
Відповідний тендер оголосило управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради. Йдеться про дорогу на вулиці Олеся Гончара, уточнили антикорупціонери з посиланням на «ProZorro».
Зазначається: аукціон відбудеться 10 жовтня, а ремонт планують завершити до кінця травня 2026 року.
«Вулиця Олеся Гончара у Лозовій – це колишня вулиця Чехова. Її протяжність – 1,3 км. Під час ремонту мають замінити дорожнє покриття на проїжджій частині та тротуарах, встановити дорожні знаки, а також роботи з освітлення (встановлять 42 світильники) та озеленення. Варто зазначити, що ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни», – підкреслює ХАЦ.
Активісти зазначили, що намагалися отримати коментар у Лозівській міськраді щодо доцільності проведення цього ремонту, однак поки це зробити не вдалося. Кажуть: мер Сергій Зеленський – у відрядженні, а в. о. міського голови – начебто не відповідає на дзвінки.
«Управління ЖКГ Лозівської міської ради цього місяця уже уклало договір на 10,6 млн грн з ТОВ «Компанія «Регіон-Буд» щодо капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вулиці Айдарівська в межах вулиці Миру та вулиці Олеся Гончара», – додає ХАЦ.
Нагадаємо, раніше мер Лозової Сергій Зеленський напередодні старту опалювального сезону повідомив, що так і не розв’язали проблеми фінансових взаємин тепловиків, газовиків та держави.
Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 12:33
