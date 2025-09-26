Live
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн

Суспільство 12:33   26.09.2025
Вікторія Яковенко
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн Фото: ХАЦ

У Лозовій планують провести капремонт дороги за 38,8 млн грн, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».

Відповідний тендер оголосило управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради. Йдеться про дорогу на вулиці Олеся Гончара, уточнили антикорупціонери з посиланням на «ProZorro».

Зазначається: аукціон відбудеться 10 жовтня, а ремонт планують завершити до кінця травня 2026 року.

«Вулиця Олеся Гончара у Лозовій – це колишня вулиця Чехова. Її протяжність – 1,3 км. Під час ремонту мають замінити дорожнє покриття на проїжджій частині та тротуарах, встановити дорожні знаки, а також роботи з освітлення (встановлять 42 світильники) та озеленення. Варто зазначити, що ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни», – підкреслює ХАЦ.

Активісти зазначили, що намагалися отримати коментар у Лозівській міськраді щодо доцільності проведення цього ремонту, однак поки це зробити не вдалося. Кажуть: мер Сергій Зеленський – у відрядженні, а в. о. міського голови – начебто не відповідає на дзвінки.

«Управління ЖКГ Лозівської міської ради цього місяця уже уклало договір на 10,6 млн грн з ТОВ «Компанія «Регіон-Буд» щодо капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вулиці Айдарівська в межах вулиці Миру та вулиці Олеся Гончара», – додає ХАЦ.

Нагадаємо, раніше мер Лозової Сергій Зеленський напередодні старту опалювального сезону повідомив, що так і не розв’язали проблеми фінансових взаємин тепловиків, газовиків та держави.

Автор: Вікторія Яковенко
