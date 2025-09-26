Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн

В Лозовой планируют провести капремонт дороги за 38,8 млн грн, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Соответствующий тендер объявило управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета. Речь идет о дороге на улице Олеся Гончара, уточнили антикоррупционеры со ссылкой на «ProZorro».

Аукцион состоится 10 октября, а ремонт планируют завершить до конца мая 2026 года.

«Улица Олеся Гончара в Лозовой – это бывшая улица Чехова. Ее протяженность – 1,3 км. При ремонте должны заменить дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, установить дорожные знаки, а также работы по освещению (установят 42 светильника) и озеленению. Стоит отметить, что ремонт дороги на одной улице за 38 миллионов – рекорд на территории Харьковской области с начала полномасштабной войны», — подчеркивает ХАЦ.

Активисты отметили, что пытались получить комментарий в Лозовском горсовете относительно целесообразности проведения этого ремонта, однако пока это сделать не удалось. Говорят: мэр Сергей Зеленский – в командировке, а и. о. городского головы – якобы бы не отвечает на звонки.

«Управление ЖКХ Лозовского городского совета в этом месяце уже заключило договор на 10,6 млн грн с ООО «Компания «Регион-Буд» по капитальному ремонту дорожного покрытия с элементами благоустройства дороги по улице Айдаровской в ​​пределах улицы Мира и улицы Олеся Гончара», – добавляет ХАЦ.

Напомним, ранее мэр Лозовой Сергей Зеленский накануне старта отопительного сезона сообщил, что так и не решили проблему финансовых отношений тепловиков, газовиков и государства.