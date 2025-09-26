Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн

Общество 12:33   26.09.2025
Виктория Яковенко
Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн Фото: ХАЦ

В Лозовой планируют провести капремонт дороги за 38,8 млн грн, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Соответствующий тендер объявило управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета. Речь идет о дороге на улице Олеся Гончара, уточнили антикоррупционеры со ссылкой на «ProZorro».

Аукцион состоится 10 октября, а ремонт планируют завершить до конца мая 2026 года.

«Улица Олеся Гончара в Лозовой – это бывшая улица Чехова. Ее протяженность – 1,3 км. При ремонте должны заменить дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, установить дорожные знаки, а также работы по освещению (установят 42 светильника) и озеленению. Стоит отметить, что ремонт дороги на одной улице за 38 миллионов – рекорд на территории Харьковской области с начала полномасштабной войны», — подчеркивает ХАЦ.

Активисты отметили, что пытались получить комментарий в Лозовском горсовете относительно целесообразности проведения этого ремонта, однако пока это сделать не удалось. Говорят: мэр Сергей Зеленский – в командировке, а и. о. городского головы – якобы бы не отвечает на звонки.

«Управление ЖКХ Лозовского городского совета в этом месяце уже заключило договор на 10,6 млн грн с ООО «Компания «Регион-Буд» по капитальному ремонту дорожного покрытия с элементами благоустройства дороги по улице Айдаровской в ​​пределах улицы Мира и улицы Олеся Гончара», – добавляет ХАЦ.

Напомним, ранее мэр Лозовой Сергей Зеленский накануне старта отопительного сезона сообщил, что так и не решили проблему финансовых отношений тепловиков, газовиков и государства.

Читайте также: Землю на 70 млн хотело оформить на себя общество на Харьковщине: суд помешал

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
26.09.2025, 07:16
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет в городе, пожары в лесах
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет в городе, пожары в лесах
26.09.2025, 12:06
Обеспечивать Купянск едой и другой гуманитаркой уже невозможно – Канашевич
Обеспечивать Купянск едой и другой гуманитаркой уже невозможно – Канашевич
26.09.2025, 09:25

Новости по теме:

26.09.2025
Завтра перекроют центральные улицы Харькова – как планировать маршрут
06.09.2025
Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
01.09.2025
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
29.08.2025
До конца сентября в Харькове перекроют дорогу – как прокладывать маршрут
27.08.2025
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой планируют провести капремонт дороги за 38,8 млн грн, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».".