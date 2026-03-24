До вечера в Харькове перекрыли улицу – где и как объезжать
В Харькове частично перекрыли улицу Культуры, передают в пресс-службе мэрии.
Для проезда закрыт участок от улицы Литературной до улицы Тринклера.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением текущего ремонта дорожного покрытия», – отметили в мэрии.
Открыть улицу для проезда обещают уже сегодня. Завершить ремонтные работы планируют до 17:00.
До этого водителям предлагают объезжать перекрытый участок по близлежащими улицам: Литературной, Шатиловской, по проспекту Науки, Независимости и другими.
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 10:19;