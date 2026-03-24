До вечера в Харькове перекрыли улицу – где и как объезжать

Транспорт 10:19   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове частично перекрыли улицу Культуры, передают в пресс-службе мэрии.

Для проезда закрыт участок от улицы Литературной до улицы Тринклера.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением текущего ремонта дорожного покрытия», – отметили в мэрии.

Открыть улицу для проезда обещают уже сегодня. Завершить ремонтные работы планируют до 17:00.

До этого водителям предлагают объезжать перекрытый участок по близлежащими улицам: Литературной, Шатиловской, по проспекту Науки, Независимости и другими.

Если вам интересна новость: «До вечера в Харькове перекрыли улицу – где и как объезжать», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове частично перекрыли улицу Культуры, передают в пресс-службе мэрии.".