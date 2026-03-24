До вечера в Харькове перекрыли улицу – где и как объезжать

В Харькове частично перекрыли улицу Культуры, передают в пресс-службе мэрии.

Для проезда закрыт участок от улицы Литературной до улицы Тринклера.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением текущего ремонта дорожного покрытия», – отметили в мэрии.

Открыть улицу для проезда обещают уже сегодня. Завершить ремонтные работы планируют до 17:00.

До этого водителям предлагают объезжать перекрытый участок по близлежащими улицам: Литературной, Шатиловской, по проспекту Науки, Независимости и другими.