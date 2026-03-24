До вечора в Харкові перекрили вулицю – де та як об’їжджати

У Харкові частково перекрили вулицю Культури, повідомляють у пресслужбі мерії.

Для проїзду закрита ділянка від вулиці Літературної до вулиці Трінклера.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття“, – зазначили у мерії.

Відкрити вулицю для проїзду обіцяють уже сьогодні. Завершити ремонтні роботи планують до 17:00.

До цього водіям пропонують об’їжджати перекриту ділянку по прилеглих вулицях: Літературною, Шатилівською, а також по проспектах Науки, Незалежності та інших.