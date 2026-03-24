До вечора в Харкові перекрили вулицю – де та як об’їжджати
У Харкові частково перекрили вулицю Культури, повідомляють у пресслужбі мерії.
Для проїзду закрита ділянка від вулиці Літературної до вулиці Трінклера.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття“, – зазначили у мерії.
Відкрити вулицю для проїзду обіцяють уже сьогодні. Завершити ремонтні роботи планують до 17:00.
До цього водіям пропонують об’їжджати перекриту ділянку по прилеглих вулицях: Літературною, Шатилівською, а також по проспектах Науки, Незалежності та інших.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 10:19;