Live

«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи

Суспільство 16:16   12.01.2026
Вікторія Яковенко
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи Фото: ГУНП в Харківській області

У Чугуївському районі правоохоронці допомогли авто екстреної медичної допомоги подолати складну ділянку дороги.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, «швидка» буксувала на слизькій ділянці дороги.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських «швидка» змогла безпечно продовжити рух та виконувати свої вкрай важливі завдання», – зазначили правоохоронці.

Копи закликають водіїв бути обережними під час зимової негоди, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури вранці 12 січня інформували, що в регіоні – без обмежень руху транспорту. Дорожники залучили 88 одиниць спецтехніки, а також понад сотню працівників. За їхніми даними, упродовж доби очистили понад 10 тисяч кілометрів доріг. 11 січня у Харкові випало 16,5 мм снігу. Висота снігового покриву 16 см, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. Вона зазначила, що востаннє такі погодні умови були 25 грудня 2018 року.

Читайте також: Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
12.01.2026, 18:14
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
12.01.2026, 15:26
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
12.01.2026, 14:49
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
12.01.2026, 14:22
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
12.01.2026, 16:44
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи
12.01.2026, 16:16

Новини за темою:

22.12.2025
Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)
19.11.2025
У центрі Харкова перекрили дороги: що сталося в місті
26.09.2025
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
26.09.2025
Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут
06.09.2025
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 16:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі правоохоронці допомогли авто екстреної медичної допомоги подолати складну ділянку дороги.".