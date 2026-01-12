«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи

У Чугуївському районі правоохоронці допомогли авто екстреної медичної допомоги подолати складну ділянку дороги.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, «швидка» буксувала на слизькій ділянці дороги.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських «швидка» змогла безпечно продовжити рух та виконувати свої вкрай важливі завдання», – зазначили правоохоронці.

Копи закликають водіїв бути обережними під час зимової негоди, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури вранці 12 січня інформували, що в регіоні – без обмежень руху транспорту. Дорожники залучили 88 одиниць спецтехніки, а також понад сотню працівників. За їхніми даними, упродовж доби очистили понад 10 тисяч кілометрів доріг. 11 січня у Харкові випало 16,5 мм снігу. Висота снігового покриву 16 см, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. Вона зазначила, що востаннє такі погодні умови були 25 грудня 2018 року.