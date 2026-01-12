Live

Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)

Суспільство 14:22   12.01.2026
Вікторія Яковенко
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото) Фото: Харківська міськрада

З наслідками вчорашнього снігопаду в Харкові борються понад 1,8 тисячі працівників КП «Шляхрембуд» та близько 200 одиниць спецтехніки.

«Комунальники очищають від снігу дороги, пішохідні зони та двори багатоквартирних будинків. За минулу добу було вивезено близько 1 тис. куб. м снігу», – зазначили у Харківській міськраді.

снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Зазначається, що комунальники працюють у різних районах міста.

снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Також наслідки негоди усувають в Центральному парку та саду ім. Шевченка.

«За минулу добу там випало більше 10 см снігу», – уточнили в мерії.

снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
снег убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху станом на 19:30 було задіяно 107 одиниць спецтехніки. Загалом розчистили 730 кілометрів доріг місцевого значення та висипали на них 490 тонн фракційних матеріалів. Завдяки цим заходам усі автодороги були проїзними, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів. З великим снігом боролися й у Харкові, із залученням значної кількості спецтехніки. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, станом на 14:00 в обласному центрі випало 7 мм опадів. Таку кількість трактують як значну. У середині дня містян попереджали, що автобуси, тролейбуси та трамваї через негоду можуть затримуватись. Щоб безперешкодно завершити роботи з прибирання снігу, у мерії закликали харків’ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автівки вздовж доріг, у дворах та на узбіччях.

Автор: Вікторія Яковенко
