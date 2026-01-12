Харьков после снегопада: работают почти 2 тысячи коммунальщиков (фото)

С последствиями вчерашнего снегопада в Харькове борются более 1,8 тысячи работников КП «Дорремстрой» и около 200 единиц спецтехники.

«Коммунальщики очищают от снега дороги, пешеходные зоны и дворы многоквартирных домов. За прошедшие сутки было вывезено около 1 тыс. куб. м снега», — отметили в Харьковском горсовете.

Отмечается, что коммунальщики работают в разных районах города.

Также последствия непогоды устраняют в Центральном парке и саду им. Шевченко.

«За прошлые сутки там выпало более 10 см снега», – уточнили в мэрии.

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения по состоянию на 19:30 было задействовано 107 единиц спецтехники. Всего расчистили 730 километров дорог местного значения и высыпали на них 490 тонн фракционных материалов. Благодаря этим мерам все автодороги были проездными, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов. С большим снегом боролись и в Харькове, с привлечением значительного количества спецтехники. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в областном центре выпало 7 мм осадков. Такое количество трактуют как значительное. В середине дня горожан предупреждали, что автобусы, троллейбусы и трамваи из-за непогоды могут задерживаться. Чтобы беспрепятственно завершить работы по уборке снега, в мэрии призвали харьковчан по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные авто вдоль дорог, во дворах и на обочинах.