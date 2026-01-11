Трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове могут задерживаться из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Харькове и области возможны задержки в работе всех трамваев, троллейбусов и автобусов.

Об осложнениях движения наземного общественного транспорта сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Работники КП «Дорремстрой» устраняют последствия непогоды: очищают от снега дороги, тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, остановки общественного транспорта, выходы из подъездов.

Напомним, анонсированный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. До 23:00 прогнозируют достаточно интенсивные осадки, после чего установятся морозы. На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействована спецтехника: два автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик. По состоянию на 13:30 все автодороги были проездные, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов.