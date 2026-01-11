Трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове могут задерживаться из-за снегопада
Из-за сильного снегопада в Харькове и области возможны задержки в работе всех трамваев, троллейбусов и автобусов.
Об осложнениях движения наземного общественного транспорта сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.
Работники КП «Дорремстрой» устраняют последствия непогоды: очищают от снега дороги, тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, остановки общественного транспорта, выходы из подъездов.
Напомним, анонсированный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. До 23:00 прогнозируют достаточно интенсивные осадки, после чего установятся морозы. На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействована спецтехника: два автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик. По состоянию на 13:30 все автодороги были проездные, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов.
Читайте также: Какие харьковские поезда опаздывают из-за ночных обстрелов Украины
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, сніг, транспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове могут задерживаться из-за снегопада», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 января 2026 в 14:45;