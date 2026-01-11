Трамваї, тролейбуси та автобуси в Харкові можуть затримуватися через снігопад

Через сильний снігопад у Харкові можливі затримки у роботі всіх трамваїв, тролейбусів та автобусів.

Про ускладнення руху наземного громадського транспорту повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Працівники КП «Шляхрембуд» усувають наслідки негоди: очищають від снігу дороги, тротуари, пішохідні доріжки, внутрішньоквартальні проїзди, зупинки громадського транспорту, виходи з під’їздів.

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. До 23:00 прогнозують досить інтенсивний снігопад, після чого встановляться морози. На посилений режим роботи перейшли усі служби Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяна спецтехніка: два автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач. Станом на 13:30 всі автодороги були проїзні, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів.