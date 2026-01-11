Трамваї, тролейбуси та автобуси в Харкові можуть затримуватися через снігопад
Через сильний снігопад у Харкові можливі затримки у роботі всіх трамваїв, тролейбусів та автобусів.
Про ускладнення руху наземного громадського транспорту повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.
Працівники КП «Шляхрембуд» усувають наслідки негоди: очищають від снігу дороги, тротуари, пішохідні доріжки, внутрішньоквартальні проїзди, зупинки громадського транспорту, виходи з під’їздів.
Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. До 23:00 прогнозують досить інтенсивний снігопад, після чого встановляться морози. На посилений режим роботи перейшли усі служби Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяна спецтехніка: два автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач. Станом на 13:30 всі автодороги були проїзні, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів.
Читайте також: Які харківські поїзди запізнюються через нічні обстріли України
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, сніг, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трамваї, тролейбуси та автобуси в Харкові можуть затримуватися через снігопад», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2026 в 14:45;