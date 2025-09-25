Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Землю на 70 млн хотело оформить на себя общество на Харьковщине: суд помешал

Общество 18:36   25.09.2025
Оксана Горун
Землю на 70 млн хотело оформить на себя общество на Харьковщине: суд помешал

Харьковская областная прокуратура сообщила, что отстояла в суде интересы Лозовской громады. Прокуроры помешали хозяйственному обществу получить «в наследство» от колхоза землю — 330 га.

«В марте 2025 года хозяйственное общество обратилось в суд с иском о передаче ему в собственность 330 га земель и отмене государственной регистрации коммунальной собственности. Оценочная стоимость земельных участков составила около 70 млн гривен. Истец пытался доказать, что является правопреемником коллективного сельскохозяйственного предприятия, которое в 1996 году получило государственный акт на землю», — сообщила предысторию пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры проверили «наследников колхоза» и выяснили, что на самом деле никакого отношения к этому предприятию те не имели. Никто из членов общества не был членом коллективного сельхозпредприятия, а в предоставленных документах не нашлось доказательств передачи имущества. Так что гособвинители подали иск за незаконное оформление в собственность земель громады. В суде интересы Лозовского горсовета представлял заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Земля с курганом на Харьковщине оказалась в частных руках: суд разобрался

«При рассмотрении истец неоднократно менял свои требования, однако после представления прокурором мотивированного отзыва с дополнительными доказательствами безосновательности иска обратился в суд с ходатайством об оставлении заявления без рассмотрения», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Такое решение истца было «хитрым ходом» — так общество смогло бы позже повторно подать аналогичный иск. После разбирательств «наследники колхоза» подали заявление с отказом от своего иска. Это позволило Хозяйственному суду Харьковской области закрыть производство, обратиться с тем же вопросом повторно уже не получится.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура через суд вернула Кегичевскому поссовету 404 га сельскохозяйственной земли. Землю с 2006 года арендовало сельхозпредприятие. В 2010-м аграрии построили на арендованных землях теплицы и передали участки в субаренду. После арендатор «обанкротился», а якобы его теплицы продали на аукционе. По такой схеме вместе с несколькими постройками рассчитывали забрать и сотни гектаров земли, но тщетно.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Новости Харькова — главное 25 сентября: удары КАБов, женщине оторвало руку
Новости Харькова — главное 25 сентября: удары КАБов, женщине оторвало руку
25.09.2025, 18:16
В один день – два исчезновения: подростков искали на Харьковщине
В один день – два исчезновения: подростков искали на Харьковщине
25.09.2025, 12:34
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
25.09.2025, 14:30
26 сентября — заморозки: прогноз погоды в Харькове и области
26 сентября — заморозки: прогноз погоды в Харькове и области
25.09.2025, 19:47

Новости по теме:

08.09.2025
Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение
21.08.2025
Аграрий засеял озимой пшеницей 16 га на Харьковщине: за что его будут судить
15.08.2025
Баню и бассейн незаконно строили супруги возле реки в Харькове – прокуратура
13.08.2025
Земля с курганом на Харьковщине оказалась в частных руках: суд разобрался
10.08.2025
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Землю на 70 млн хотело оформить на себя общество на Харьковщине: суд помешал»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 18:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что отстояла в суде интересы Лозовской громады. Прокуроры помешали хозяйственному обществу получить «в наследство» от колхоза землю ".