Землю на 70 млн хотело оформить на себя общество на Харьковщине: суд помешал

Харьковская областная прокуратура сообщила, что отстояла в суде интересы Лозовской громады. Прокуроры помешали хозяйственному обществу получить «в наследство» от колхоза землю — 330 га.

«В марте 2025 года хозяйственное общество обратилось в суд с иском о передаче ему в собственность 330 га земель и отмене государственной регистрации коммунальной собственности. Оценочная стоимость земельных участков составила около 70 млн гривен. Истец пытался доказать, что является правопреемником коллективного сельскохозяйственного предприятия, которое в 1996 году получило государственный акт на землю», — сообщила предысторию пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры проверили «наследников колхоза» и выяснили, что на самом деле никакого отношения к этому предприятию те не имели. Никто из членов общества не был членом коллективного сельхозпредприятия, а в предоставленных документах не нашлось доказательств передачи имущества. Так что гособвинители подали иск за незаконное оформление в собственность земель громады. В суде интересы Лозовского горсовета представлял заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры.

«При рассмотрении истец неоднократно менял свои требования, однако после представления прокурором мотивированного отзыва с дополнительными доказательствами безосновательности иска обратился в суд с ходатайством об оставлении заявления без рассмотрения», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Такое решение истца было «хитрым ходом» — так общество смогло бы позже повторно подать аналогичный иск. После разбирательств «наследники колхоза» подали заявление с отказом от своего иска. Это позволило Хозяйственному суду Харьковской области закрыть производство, обратиться с тем же вопросом повторно уже не получится.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура через суд вернула Кегичевскому поссовету 404 га сельскохозяйственной земли. Землю с 2006 года арендовало сельхозпредприятие. В 2010-м аграрии построили на арендованных землях теплицы и передали участки в субаренду. После арендатор «обанкротился», а якобы его теплицы продали на аукционе. По такой схеме вместе с несколькими постройками рассчитывали забрать и сотни гектаров земли, но тщетно.