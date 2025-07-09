Предприятие возвело теплицы и так потеряло земли на 14 млн грн на Харьковщине
Харьковская областная прокуратура через суд вернула Кегичевскому поссовету 404 га сельскохозяйственной земли.
Земля находилась в аренде у сельхозпредприятия еще с 2006 года.
«Основанием для расторжения договоров явились систематические нарушения условий аренды. В частности, в 2010 году предприятие самовольно построило на арендованных землях объекты недвижимости – теплицы, а также без согласования с арендодателем передало земельные участки в субаренду», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Хитрость схемы с теплицами заключалась в том, что во время ликвидационной процедуры самого арендатора – сельхозпредприятия – эти сооружения продали на аукционе. Так право аренды земли, где находятся теплицы автоматически перешло к новому владельцу сооружений. То есть якобы для обслуживания 15 теплиц (каждая площадью всего 19,2 кв. м) использовали аж 404 га земли (ее стоимость оценивают ориентировочно в 14 млн грн).
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«Таким образом, через схему с продажей теплиц фактически была предпринята попытка противоправного обретения права аренды земель коммунальной собственности без прохождения предусмотренной законом процедуры земельных торгов», — отметили прокуроры.
Центральный хозяйственный суд Днепропетровской области разорвал 15 договоров аренды, а самовольно построенные теплицы снесли. Законники предприняли меры, чтобы отменить право собственности на эти самострои.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, новости Харькова, прокуратура, сельхоз, суд, теплицы;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 15:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура через суд вернула Кегичевскому поссовету 404 га сельскохозяйственной земли".