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Підприємство звело теплиці й так утратило землі на 14 млн грн на Харківщині

Суспільство 15:59   09.07.2025
Оксана Горун
Підприємство звело теплиці й так утратило землі на 14 млн грн на Харківщині

Харківська обласна прокуратура через суд повернула Кегичівській селищній раді 404 га сільськогосподарської землі. 

Земля перебувала в оренді сільгосппідприємства ще з 2006 року.

“Підставою для розірвання договорів стали систематичні порушення умов оренди. Зокрема, у 2010 році підприємство самовільно збудувало на орендованих землях об’єкти нерухомості — теплиці, а також без погодження з орендодавцем передало земельні ділянки в суборенду”, – пояснили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Хитрість схеми з теплицями полягала в тому, що під час ліквідаційної процедури самого орендаря – сільгосппідприємства – ці споруди продали на аукціоні. Так право оренди землі, де знаходяться теплиці, автоматично перейшло до нового власника споруд. Тобто нібито для обслуговування 15 теплиць (кожна площею всього 19,2 кв. м) використали аж 404 га землі (її вартість оцінюють орієнтовно в 14 млн грн).

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“Таким чином, через схему з продажем теплиць фактично було здійснено спробу протиправного набуття права оренди земель комунальної власності без проходження передбаченої законом процедури земельних торгів”, – зазначили прокурори.

Центральний господарський суд Дніпропетровської області розірвав 15 договорів оренди, а самовільно збудовані теплиці знесли. Захисники закону здійснили заходи, щоб скасувати право власності на ці самобуди.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 15:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура через суд повернула Кегичівській селищній раді 404 га сільськогосподарської землі".