Прокуратура требует убрать забор возле общежития «Гигант» в Харькове

Несмотря на судебные запреты, застройщик работает возле общежития «Гигант», сообщила Харьковская областная прокуратура.

Киевская окружная прокуратура Харькова направила в суд иск на заказчика строительства, чтобы тот восстановил территорию у памятника архитектуры и убрал самовольно построенный забор.

Суд уже запретил заказчику строительства и другим лицам проводить строительные работы на указанном объекте.

В Харькове на ул. Григория Сковороды расположено здание «Общежития «Гигант», построенное в стиле конструктивизма. Это памятник градостроительства и архитектуры местного значения с охранным номером №7336-Ха, который находится в собственности государства в лице Министерства образования и науки Украины.

В 2019 году физлицо приобрело земельный участок и два одноэтажных здания кафе возле этого общежития. В 2021 году владелец на основании сообщения о начале строительных работ приступил к реконструкции кафе.

Строительные работы ведут без получения разрешений органов охраны культурного наследия – Минкультуры и стратегических коммуникаций Украины, а также Департамента культуры и туризма ХОВА.

Законодательство Украины запрещает проводить в пределах территории памятки работы по новому строительству, а также строительные работы на существующих объектах. Но, несмотря на этот запрет, реконструкция кафе продолжается с надстройкой двух этажей.

Строительная площадка ограждена самовольно построенным забором, что свидетельствует о самозахвате территории.

Прокуратура направила соответствующий иск в Киевский райсуд Харькова.

Напомним, строительство якобы двухэтажного ресторана возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» возобновилось в январе 2025 года. Ректор вуза Евгений Сокол 31 января обратился в Киевскую окружную прокуратуру Харькова с просьбой провести проверку правомерности строительства в охранной зоне памятника архитектуры. В своем письме Сокол подчеркнул: постройку возводят всего в полутора метрах от здания общежития. В итоге все комнаты, которые выходят окнами на это сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Департамент культуры и туризма ХОВА подтвердил, что «Гигант» — памятник архитектуры местного значения. Чиновники выезжали на место и составили акт о нарушениях. Они подчеркнули, что работы не согласовали с департаментом, как это положено по закону. К процессу подключилась Харьковская областная прокуратура, которая сообщила, что проводит проверку законности строительства. Заместитель мэра Харькова Сергей Кузьмин отметил, что в 2023 году, как только строительство началось, его удалось остановить. Получить доступ к проектной документации мэрия не может, потому что во время военного положения действует мораторий на проверки. Кузьмин пояснял, что последний раз на сессии горсовета вопрос о земельном участке, на котором сейчас возобновили строительство, рассматривали еще в 2010 году. Именно тогда эта земля перешла в частную собственность.