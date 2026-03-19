Харькову могут вернуть землю за 237 млн грн: почему прокуратура пошла в суд
Правоохранители требуют вернуть громаде Харькова землю стоимостью около 237 млн грн. В договоре аренды обнаружили нарушения.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году между городским советом и частным акционерным обществом заключен договор аренды земельного участка для строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений.
Речь идет о земле коммунальной собственности, расположенной на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе города. Ее площадь составляет более 7,1 га, а стоимость – почти 237 млн гривен.
«Установлено, что договор аренды заключен с нарушением требований земельного законодательства: без проведения обязательных земельных торгов под предлогом того, что на участке находится нежилое здание, которое находится в собственности арендатора», — установили правоохранители.
Однако, говорят в прокуратуре, площадь земли значительно превышает площадь постройки. В таких условиях компания могла получить право аренды этого участка исключительно на конкурсной основе — через земельные торги.
«В дальнейшем нежилое здание неоднократно отчуждалось между субъектами хозяйствования. В результате этого право пользования землей на условиях первоначального соглашения перешло к новому владельцу сооружения — ООО», — отметили правоохранители.
Они обратились в суд с иском признать договор аренды недействительным и обязать ответчика вернуть земельный участок громаде.
Напомним, недавно правоохранители подали в суд два иска о возвращении громаде Харькова участков в Индустриальном районе стоимостью почти 16 млн грн. По данным облпрокуратуры, вместо строительства многоэтажки на участке арендатор оставил пустырь.
Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, новости Харькова, участок, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 13:25;