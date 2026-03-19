Live

Харкову можуть повернути землю за 237 млн грн: чому прокуратура пішла до суду

Суспільство 13:25   19.03.2026
Правоохоронці вимагають повернути громаді Харкова землю вартістю майже 237 млн грн. У договорі оренди знайшли порушення.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році між міською радою та приватним акціонерним товариством укладено договір оренди земельної ділянки для будівництва, реконструкції та експлуатації будівель і споруд.

Мова йде про землю комунальної власності, розташовану на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі міста. Її площа складає понад 7,1 га, а вартість — майже 237 млн гривень.

“Встановлено, що договір оренди укладено з порушенням вимог земельного законодавства: без проведення обов’язкових земельних торгів — під приводом того, що на ділянці знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря”, – встановили правоохоронці.

Однак, кажуть у прокуратурі, площа землі значно перевищує площу споруди. За таких умов компанія могла отримати право оренди цієї ділянки виключно на конкурсних засадах — через земельні торги.

“У подальшому нежитлова будівля неодноразово відчужувалася між суб’єктами господарювання. Внаслідок цього право користування землею на умовах первинної угоди перейшло до нового власника споруди — ТОВ”, – зазначили правоохоронці.

Тож вони звернулися до суду з позовом визнати договір оренди недійсним та зобов’язати відповідача повернути земельну ділянку громаді.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці подали до суду дві позовні заяви щодо повернення громаді Харкова ділянок в Індустріальному районі вартістю майже 16 млн грн. За даними облпрокуратури, на замість зведення багатоповерхівки на ділянці орендар залишив пустир.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харкову можуть повернути землю за 237 млн грн: чому прокуратура пішла до суду», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 13:25;

