Харкову можуть повернути землю за 237 млн грн: чому прокуратура пішла до суду

Правоохоронці вимагають повернути громаді Харкова землю вартістю майже 237 млн грн. У договорі оренди знайшли порушення.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році між міською радою та приватним акціонерним товариством укладено договір оренди земельної ділянки для будівництва, реконструкції та експлуатації будівель і споруд.

Мова йде про землю комунальної власності, розташовану на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі міста. Її площа складає понад 7,1 га, а вартість — майже 237 млн гривень.

“Встановлено, що договір оренди укладено з порушенням вимог земельного законодавства: без проведення обов’язкових земельних торгів — під приводом того, що на ділянці знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря”, – встановили правоохоронці.

Однак, кажуть у прокуратурі, площа землі значно перевищує площу споруди. За таких умов компанія могла отримати право оренди цієї ділянки виключно на конкурсних засадах — через земельні торги.

“У подальшому нежитлова будівля неодноразово відчужувалася між суб’єктами господарювання. Внаслідок цього право користування землею на умовах первинної угоди перейшло до нового власника споруди — ТОВ”, – зазначили правоохоронці.

Тож вони звернулися до суду з позовом визнати договір оренди недійсним та зобов’язати відповідача повернути земельну ділянку громаді.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці подали до суду дві позовні заяви щодо повернення громаді Харкова ділянок в Індустріальному районі вартістю майже 16 млн грн. За даними облпрокуратури, на замість зведення багатоповерхівки на ділянці орендар залишив пустир.