Пустир замість багатоповерхівки: у кого хочуть забрати землі у Харкові

У Харкові правоохоронці вимагають через суд повернути громаді землі вартістю майже 16 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, міськрада передала державному підприємству в оренду дві земельні ділянки для завершення будівництва багатоповерхового будинку. Йдеться про землі комунальної власності, розташовані в Індустріальному районі.

Згідно з договорами оренди, зведення багатоповерхівки вже мало бути завершено, підкреслили правоохоронці.

“Однак орендар проігнорував умови угод: будівництво житлового будинку так і не завершив, а дозвільні документи на виконання робіт чи введення об’єкта в експлуатацію не отримав. Попри те, що термін оренди сплив, земельні ділянки територіальній громаді так і не повернули. Надалі державне підприємство було реорганізовано, а його правонаступником стало акціонерне товариство, до якого перейшли всі права та обов’язки попередника”, – встановили у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду з двома позовами з вимогою повернути земельні ділянки територіальній громаді Харкова у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому відповідач одержав їх в оренду.

Провадження у справах вже відкрито.