Пустир замість багатоповерхівки: у кого хочуть забрати землі у Харкові
У Харкові правоохоронці вимагають через суд повернути громаді землі вартістю майже 16 млн грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, міськрада передала державному підприємству в оренду дві земельні ділянки для завершення будівництва багатоповерхового будинку. Йдеться про землі комунальної власності, розташовані в Індустріальному районі.
Згідно з договорами оренди, зведення багатоповерхівки вже мало бути завершено, підкреслили правоохоронці.
“Однак орендар проігнорував умови угод: будівництво житлового будинку так і не завершив, а дозвільні документи на виконання робіт чи введення об’єкта в експлуатацію не отримав. Попри те, що термін оренди сплив, земельні ділянки територіальній громаді так і не повернули. Надалі державне підприємство було реорганізовано, а його правонаступником стало акціонерне товариство, до якого перейшли всі права та обов’язки попередника”, – встановили у прокуратурі.
Тож правоохоронці звернулися до суду з двома позовами з вимогою повернути земельні ділянки територіальній громаді Харкова у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому відповідач одержав їх в оренду.
Провадження у справах вже відкрито.
Читайте також: Наводив удари по Харкову: безробітний містянин проведе у в’язниці 15 років
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: багатоповерхівка, земли, новини Харкова, Харьковська обласна прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пустир замість багатоповерхівки: у кого хочуть забрати землі у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 16:14;