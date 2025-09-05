Live
Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)

Суспільство 14:49   05.09.2025
Вікторія Яковенко
Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото) Фото: Харківська міськрада

У філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» підбили підсумки літнього сезону.

Як повідомляють у пресслужбі Харківської міськради, щоденно працівники обслуговують двори близько 7 тисяч багатоповерхівок і прибирають територію площею понад 1,5 тис. га.

«У літній період фахівці обрізали понад 67 тис. кущів, підстригли живоплоти завдовжки близько 11 км, щомісяця косили траву на території площею понад 1 тис. га. Окрему увагу приділили ліквідації наслідків негоди: розпиляли понад 13 тис. кубометрів повалених і пошкоджених дерев та гілок», – зазначили у мерії.

Крім цього, комунальники висадили понад 34 тисячі квітів і пофарбували більш ніж 23 тисячі елементів об’єктів благоустрою.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, цього літа у Харкові пів місяця усували наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявив 31 липня мер Ігор Терехов. Він зазначав, що стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів.

Читайте також: «Кривавий» Місяць зійде над Харковом 7 вересня: коли спостерігати затемнення

Автор: Вікторія Яковенко
