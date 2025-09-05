Live
Сколько деревьев распилили за лето в Харькове – отчет коммунальщиков (фото)

Общество 14:49   05.09.2025
Виктория Яковенко
Сколько деревьев распилили за лето в Харькове – отчет коммунальщиков (фото) Фото: Харьковский горсовет

В филиале «Благоустройство» КП «Дорремстрой» подвели итоги летнего сезона.

Как сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета, ежедневно работники обслуживают дворы около 7 тысяч многоэтажек и убирают территорию площадью более 1,5 тыс. га.

«В летний период специалисты обрезали более 67 тыс. кустов, подстригли живые изгороди протяженностью около 11 км, ежемесячно косили траву на территории площадью более 1 тыс. га. Отдельное внимание уделили ликвидации последствий непогоды: распилили более 13 тыс. кубометров поваленных и поврежденных деревьев и веток», — отметили в мэрии.

Кроме этого, коммунальщики высадили более 34 тысяч цветов и покрасили более 23 тысяч элементов объектов благоустройства.

работа коммунальщиком летом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
работа коммунальщиком летом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
работа коммунальщиком летом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
работа коммунальщиком летом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, этим летом в Харькове полмесяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявил 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев, сотни сорванных крыш.

Читайте также: «Кровавая» Луна взойдет над Харьковом 7 сентября: когда наблюдать затмение

Автор: Виктория Яковенко
