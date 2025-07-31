Полмесяца в Харькове устраняли последствия урагана — Терехов (фото)

В Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявил 31 июля мэр Игорь Терехов.

«Стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев, сотни сорванных крыш – и все это под аккомпанемент ежедневных варварских обстрелов со стороны рф. Но сегодня мы можем сказать главное: мы сдали этот экзамен на прочность, выдержку и человечность. Мы выстояли. Мы справились. Мы преодолели последствия урагана почти полностью. Отработали каждый пострадавший адрес в каждом из районов – до последней ветви», — написал городской голова.

Эти полмесяца в городе трудились тысячи коммунальщиков, спасателе и волонтеров. Они расчищали завалы из веток, распиливали упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые крыши.

Накануне ночью в Харькове также разразилась сильная гроза. Однако обошлось без существенных последствий.