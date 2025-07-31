Полмесяца в Харькове устраняли последствия урагана — Терехов (фото)
В Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявил 31 июля мэр Игорь Терехов.
«Стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев, сотни сорванных крыш – и все это под аккомпанемент ежедневных варварских обстрелов со стороны рф. Но сегодня мы можем сказать главное: мы сдали этот экзамен на прочность, выдержку и человечность. Мы выстояли. Мы справились. Мы преодолели последствия урагана почти полностью. Отработали каждый пострадавший адрес в каждом из районов – до последней ветви», — написал городской голова.
Эти полмесяца в городе трудились тысячи коммунальщиков, спасателе и волонтеров. Они расчищали завалы из веток, распиливали упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые крыши.
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Накануне ночью в Харькове также разразилась сильная гроза. Однако обошлось без существенных последствий.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 12:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявил 31 июля мэр Игорь Терехов".