Шестилетний ребенок погиб из-за ударов по столице, под завалами ищут людей

Первые взрывы в столице прозвучали около 23:00 30 июля.

Тогда в ВС ВСУ объявили тревогу и сообщили, что на Киев летят БпЛА.

Вскоре, по данным мэра Виталия Кличко, в Киеве начала работать ПВО. Позже он сообщил, что зафиксировали «прилеты» в Соломенском и Святошинском районах. На месте ударов начались пожары, стало известно и о первых пострадавших. Уже под утро защитники неба предупредили об активности вражеской авиации и пусках ракет.

Тогда россияне атаковали Киев баллистикой. Больше всего пострадал Соломенский район – там повреждена многоэтажка, авто и ВУЗ.

«В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный жилой дом. Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы», – написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В результате удара по многоэтажке обвалился целый подъезд, под завалами все еще могут находиться люди. Всего же по Киеву есть около 30 локаций, где зафиксировали удары, уточнил Ткаченко.

«У нас 52 пострадавших. Среди них пострадало 9 детей. Число, к сожалению, будет расти», – добавил начальник КГВА.

Погибших в результате атаки на столицу – шестеро. Среди них ребенок – мальчик шести лет.

На данный момент в Киеве продолжается поисково-спасательная операция. По данным Кличко, уже 30 людей госпитализированы, но предполагают, что жертв будет намного больше. Также в городе развернули штабы для помощи пострадавшим.

Тем временем на удары по столице и другим городам Украины уже отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что этот обстрел – «российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира».

«Более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни», – акцентировал Зеленский.