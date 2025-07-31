Шестирічна дитина загинула через удари по столиці, під завалами шукають людей
Перші вибухи у столиці пролунали близько 23:00 30 липня.
Тоді у ЗС ЗСУ оголосили тривогу і повідомили, що на Київ летять БпЛА.
Незабаром, за даними мера Віталія Кличка, у Києві почала працювати ППО. Пізніше він повідомив, що зафіксували “прильоти” у Солом’янському та Святошинському районах. На місці ударів почалися пожежі, стало відомо і про перших постраждалих. Вже під ранок захисники неба попередили про активність ворожої авіації та пуски ракет.
Тоді росіяни атакували Київ балістикою. Найбільше постраждав Солом’янський район – там пошкоджена багатоповерхівка, авто та ВНЗ.
“О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-типоверхівка. Звичайний, житловий будинок. Другу годину на місці ми координуємо першочергові заходи допомоги людям. ДСНС оперативно розбирає завали“, – написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Внаслідок удару по багатоповерхівці обвалився цілий під’їзд, під завалами все ще можуть бути люди. Загалом у Києві є близько 30 локацій, де зафіксували удари, уточнив Ткаченко.
“У нас 52 постраждалих. Серед них постраждали 9 дітей. Число, на жаль, зростатиме”, – додав начальник КМВА.
Загиблих внаслідок атаки на столицю – шестеро. У тому числі дитина – хлопчик шести років.
Наразі в Києві триває пошуково-рятувальна операція. За даними Кличка, вже 30 людей госпіталізовані, але припускають, що жертв буде набагато більше. Також у місті розгорнули штаби для допомоги постраждалим.
Тим часом на удари по столиці та інших містах України вже відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що цей обстріл – “російська відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру“.
“Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя”, – наголосив Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 09:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи у столиці пролунали близько 23:00 30 липня.".