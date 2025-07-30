Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 31 июля предупредил региональный центр гидрометеорологии.

«Ночью 31 июля ожидается: по Харькову в ближайшее время с сохранением ночью 31 июля гроза 🌩, шквал 💨, 15 – 20 м/с», — говорится в сообщении.

В Харьковской области ночью 31 июля также прогнозируют грозу 🌩, в ближайшее время с сохранением ночью местами ожидают шквал 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)