Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 31 июля предупредил региональный центр гидрометеорологии.
«Ночью 31 июля ожидается: по Харькову в ближайшее время с сохранением ночью 31 июля гроза 🌩, шквал 💨, 15 – 20 м/с», — говорится в сообщении.
В Харьковской области ночью 31 июля также прогнозируют грозу 🌩, в ближайшее время с сохранением ночью местами ожидают шквал 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, шквал;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 21:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 31 июля предупредил региональный центр гидрометеорологии.".