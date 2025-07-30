Погибший и восемь раненых – последствия атаки РФ по складам под Харьковом
Из-за атаки РФ по складам в поселке Васищево погибший и восемь пострадавших, среди них спасатели, сообщает Харьковская областная прокуратура.
30 июля ориентировочно в 12:00 россияне нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района. Атака пришлась на распределительный центр, куда входят три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар.
Погиб охранник. Еще пять человек — трое мужчин и две женщины — получили ранения и травмы.
В ходе ликвидации последствий пожара пострадали трое сотрудников ГСЧС.
По предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту двумя ракетами С-300/С-400.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: васищево, пожары, поранені, ракета, склад, спасатели ГСЧС, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 20:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки РФ по складам в поселке Васищево погибший и восемь пострадавших, среди них спасатели, сообщает Харьковская областная прокуратура.".