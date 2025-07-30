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Погибший и восемь раненых – последствия атаки РФ по складам под Харьковом

Происшествия 20:10   30.07.2025
Оксана Якушко
Погибший и восемь раненых – последствия атаки РФ по складам под Харьковом

Из-за атаки РФ по складам в поселке Васищево погибший и восемь пострадавших, среди них спасатели, сообщает Харьковская областная прокуратура.

30 июля ориентировочно в 12:00 россияне нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района. Атака пришлась на распределительный центр, куда входят три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар.

Погиб охранник. Еще пять человек — трое мужчин и две женщины — получили ранения и травмы.

В ходе ликвидации последствий пожара пострадали трое сотрудников ГСЧС.

По предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту двумя ракетами С-300/С-400.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 20:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки РФ по складам в поселке Васищево погибший и восемь пострадавших, среди них спасатели, сообщает Харьковская областная прокуратура.".