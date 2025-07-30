Погибший и восемь раненых – последствия атаки РФ по складам под Харьковом

Из-за атаки РФ по складам в поселке Васищево погибший и восемь пострадавших, среди них спасатели, сообщает Харьковская областная прокуратура.

30 июля ориентировочно в 12:00 россияне нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района. Атака пришлась на распределительный центр, куда входят три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар.

Погиб охранник. Еще пять человек — трое мужчин и две женщины — получили ранения и травмы.

В ходе ликвидации последствий пожара пострадали трое сотрудников ГСЧС.

По предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту двумя ракетами С-300/С-400.