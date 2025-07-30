Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом
Через атаку РФ по складах у селищі Васищеве загиблий та вісім постраждалих, серед них рятувальники, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
30 липня орієнтовно о 12:00 росіяни завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.
Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми.
Під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.
За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту двома ракетами С-300/С-400.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: васищево, пожежа, поранені, ракета, склад, спасатели ГСЧС, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 20:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через атаку РФ по складах у селищі Васищеве загиблий та вісім постраждалих, серед них рятувальники, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".