Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом

Через атаку РФ по складах у селищі Васищеве загиблий та вісім постраждалих, серед них рятувальники, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

30 липня орієнтовно о 12:00 росіяни завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.

Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми.

Під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту двома ракетами С-300/С-400.