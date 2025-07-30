Live
  • Ср 30.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.22

Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом

Події 20:10   30.07.2025
Оксана Якушко
Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом

Через атаку РФ по складах у селищі Васищеве загиблий та вісім постраждалих, серед них рятувальники, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

30 липня орієнтовно о 12:00 росіяни завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.

Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми.

Під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту двома ракетами С-300/С-400.

Читайте також: «Це були дві ракети С-400» – Болвінов про удар росіян по складах під Харковом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов: Для міст як Харків потрібна окрема фінансова програма
Терехов: Для міст як Харків потрібна окрема фінансова програма
30.07.2025, 21:28
Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу
Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу
30.07.2025, 08:20
Жінка поранена через підрив невідомого снаряда на Харківщині
Жінка поранена через підрив невідомого снаряда на Харківщині
30.07.2025, 20:54
Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області
Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області
30.07.2025, 20:28
Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом
Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом
30.07.2025, 20:10
Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом
Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом
30.07.2025, 19:45

Новини за темою:

18:31
«Це були дві ракети С-400» – Болвінов про удар росіян по складах під Харковом
16:00
“Приліт” під Харковом: горіли продукти, гасив пожежний поїзд (відео)
15:23
Вибухи в передмісті Харкова: є загиблий і поранені, на місці пожежа (фото)
14:23
Пам’ятник «комуністу Орєшкову» досі є під Харковом – активісти (фото)
17:34
Буду жити і працювати в Харкові – власник знищеного “шахедами” підприємства 📹

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 20:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через атаку РФ по складах у селищі Васищеве загиблий та вісім постраждалих, серед них рятувальники, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".