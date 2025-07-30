Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 31 липня попередив регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 31 липня очікується: по Харкову у найближчу годину зі збереженням вночі 31 липня гроза 🌩, шквал 💨, 15 – 20 м/с», – йдеться в повідомленні.

У Харківській області вночі 31 липня також прогнозують грозу 🌩, у найближчу годину і потім вночі місцями очікують шквал 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)