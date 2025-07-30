Live
  • Ср 30.07.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.22

Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області

Погода 21:52   30.07.2025
Оксана Якушко
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 31 липня попередив регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 31 липня очікується: по Харкову у найближчу годину зі збереженням вночі 31 липня гроза 🌩, шквал 💨, 15 – 20 м/с», – йдеться в повідомленні.

У Харківській області вночі 31 липня також прогнозують грозу 🌩, у найближчу годину і потім вночі місцями очікують шквал 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

Читайте також: Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
30.07.2025, 21:52
Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу
Де за добу на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу
30.07.2025, 08:20
Терехов: Для міст як Харків потрібна окрема фінансова програма
Терехов: Для міст як Харків потрібна окрема фінансова програма
30.07.2025, 21:28
Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області
Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області
30.07.2025, 20:28
Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом
Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом
30.07.2025, 20:10
Жінка поранена через підрив невідомого снаряда на Харківщині
Жінка поранена через підрив невідомого снаряда на Харківщині
30.07.2025, 20:54

Новини за темою:

20:56
Шквали повертаються. Прогноз погоди на 30 липня у Харкові та області
12:47
Знову гроза та шквал: мешканців Харкова й області попередили про небезпеку
19:50
Гроза та туман: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня
21:26
Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області
14:06
Штормове попередження на 23 липня по Харкову та області: гроза, шквали, град

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 21:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 31 липня попередив регіональний центр із гідрометеорології.".