Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області
Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 31 липня попередив регіональний центр із гідрометеорології.
«Вночі 31 липня очікується: по Харкову у найближчу годину зі збереженням вночі 31 липня гроза 🌩, шквал 💨, 15 – 20 м/с», – йдеться в повідомленні.
У Харківській області вночі 31 липня також прогнозують грозу 🌩, у найближчу годину і потім вночі місцями очікують шквал 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
Читайте також: Загиблий і вісім поранених – наслідки атаки РФ по складах під Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: гроза, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, шквал;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шквал і гроза близько. Небезпечна погода вируватиме вночі у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 21:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 31 липня попередив регіональний центр із гідрометеорології.".