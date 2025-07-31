Пів місяця в Харкові усували наслідки урагану – Терехов (фото)
У Харкові “майже повністю” подолали наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявив 31 липня мер Ігор Терехов.
“Стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів – і все це під акомпанемент щоденних варварських обстрілів з боку рф. Але сьогодні ми можемо сказати головне: ми склали цей іспит на міцність, витримку та людяність. Ми вистояли. Ми впоралися. Ми подолали наслідки буревію майже повністю. Відпрацювали кожну постраждалу адресу в кожному з районів – до останньої гілки“, – написав міський голова.
Ці півмісяця в місті працювали тисячі комунальників, рятувальників і волонтерів. Вони розчищали завали з гілок, розпилювали дерева, що впали, лагодили обірвані електропроводи та розбиті дахи.
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Напередодні вночі у Харкові також вибухнула сильна гроза . Однак обійшлося без суттєвих наслідків.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 12:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові “майже повністю” подолали наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявив 31 липня мер Ігор Терехов".