200 ударов ломом. За заказное убийство в Харькове будут судить троих (видео)

В марте 2024 года в лесном массиве вблизи ул. Рудничной в Харькове двое обвиняемых убили 34-летнего мужчину, снимая преступление на камеру телефона, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Потерпевшему нанесли по всему телу не менее 200 ударов металлическим ломом и деревянной битой. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Правоохранители задержали убийц. Ими оказались ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина и 42-летний житель села Мурафа. К 33-летнему обвиняемому обратился его давний знакомый и попросил за деньги убить потерпевшего человека за то, что тот задолжал немалую сумму.

33-летний фигурант, понимая, что он один не справится, связался со своим товарищем, отбывающим наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор» и рассказал ему об убийстве. Заключенный согласился принять участие в преступлении дистанционно. Он помог товарищу на свободе и подыскивал ему «напарника» — 42-летнего жителя села Мурафа.

Все трое обвиняемых находятся под стражей. Их будут судить в Червонозаводском райсуде Харькова.

Угрожает злоумышленникам пожизненное лишение свободы. В настоящее время заказчик убийства скрывается от следствия.