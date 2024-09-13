200 ударов ломом. За заказное убийство в Харькове будут судить троих (видео)
В марте 2024 года в лесном массиве вблизи ул. Рудничной в Харькове двое обвиняемых убили 34-летнего мужчину, снимая преступление на камеру телефона, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Потерпевшему нанесли по всему телу не менее 200 ударов металлическим ломом и деревянной битой. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Правоохранители задержали убийц. Ими оказались ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина и 42-летний житель села Мурафа. К 33-летнему обвиняемому обратился его давний знакомый и попросил за деньги убить потерпевшего человека за то, что тот задолжал немалую сумму.
33-летний фигурант, понимая, что он один не справится, связался со своим товарищем, отбывающим наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор» и рассказал ему об убийстве. Заключенный согласился принять участие в преступлении дистанционно. Он помог товарищу на свободе и подыскивал ему «напарника» — 42-летнего жителя села Мурафа.
Все трое обвиняемых находятся под стражей. Их будут судить в Червонозаводском райсуде Харькова.
Угрожает злоумышленникам пожизненное лишение свободы. В настоящее время заказчик убийства скрывается от следствия.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бита, заказное убийство, ЛОМ, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 20:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В марте 2024 года в лесном массиве вблизи ул. Рудничной в Харькове двое обвиняемых убили 34-летнего мужчину, снимая преступление на камеру телефона, сообщила Харьковская областная прокуратура.".