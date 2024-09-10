Юристка «заказала» мужа, чтобы не делиться при разводе квартирами в Харькове
Но полицейские сымитировали убийство мужа и задержали 55-летнюю заказчицу в Харькове, сообщили в Нацполиции.
«Юрист разводилась и делила недвижимость с мужем. Делить пополам она не захотела. О том, что он – жертва киллера, мужчина узнал уже от полиции. Женщина быстро нашла исполнителя благодаря своим знакомствам. Наемник сначала должен был только испугать его прежнего. Однако впоследствии женщина решила, что пугать мало – надо зарезать, ударить ножом в печень. В это время наемник обратился в полицию», — рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Потенциальный «киллер» недавно освободился из мест лишения свободы и не собирался возвращаться туда снова. Он рассказал, что из-за общего знакомого к нему обратилась неизвестная женщина. Она завязала с ним знакомство и рассказала, что недавно развелась с мужем. За время брака она приобрела много недвижимости в Харькове без привлечения средств мужчины. Но в связи с тем, что имущество было приобретено в браке, мужчина претендует на половину.
Если за избиение бывшего мужа юристка предложила $100, то за убийство подозреваемая пообещала «киллеру» переоформить на него одну из своих квартир на Полтавском шляхе.
«Далее – все встречи и разговоры проходили уже под контролем правоохранителей. Заказщица продумала все до мелочей. Жертву должны были убить, обсуждались разные способы, после того «киллера» она хотела спрятать в загородном доме. Себе придумала поездку за город как алиби. Чтобы спасти жизнь жертвы и поймать заказчицу, мы полностью сымитировали для нее все так, будто заказ выполнен», – рассказал Болвинов.
Сергей Болвинов рассказал, что полицейские связались с потерпевшим и сообщили ему, что на него готовится покушение. Для имитации преступления совершили фото и видео имитированного убийства. Мужчине фактически пришлось изображать мертвого – на фото он в пакете, до того наши специалисты сняли его с якобы огнестрельным ранением в голову. Над лицом работали гримеры. А детали сделки были максимально засекречены.
И наконец заказчик получила ожидаемое сообщение от «киллера» — «давай познакомимся», что было кодовой фразой о выполнении заказа.
«Все было настолько реалистично, что «живой труп» на месте преступления испугал даже прибывших по вызову криминалистов. Она плакала и притворялась убитой горем женой. Эти видео и фото юрист увидела уже в отделении полиции, там ей сообщили, что мужчину убили. А она не только демонстрировала отчаяние и горе – даже предлагала помощь в расследовании. Выяснилось, что в прошлом эта женщина работала следователем прокуратуры Алтайского края России и расследовала такую категорию преступлений. Мы были удивлены ее цинизмом», – рассказал Болвинов.
После этого злоумышленницу пригласили в другой кабинет, где следователь сообщил ей о подозрении в подготовке заказного убийства. За совершение преступления подозреваемой грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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- Категории: Без рубрики; Теги: заказное убийство, муж, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, Сергей Болвинов, Харьков, юристка;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 17:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Но полицейские сымитировали убийство мужа и задержали 55-летнюю заказчицу в Харькове, сообщили в Нацполиции.".